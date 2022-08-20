Юрий Белоусов: «До сих пор многие пользуются продуктами компаний, являющихся откровенными врагами России»

Генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов и руководитель коммуникационной группы Росинформ МЕДИА Софья Черепанова в студии ПАО Медиацентр на форуме «Армия» поделились впечатлениями, рассказали о своих выступлениях и о работе на площадках форума.