Юрий Белоусов: «До сих пор многие пользуются продуктами компаний, являющихся откровенными врагами России»

Генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов и руководитель коммуникационной группы Росинформ МЕДИА Софья Черепанова в студии ПАО Медиацентр на форуме «Армия» поделились впечатлениями, рассказали о своих выступлениях и о работе на площадках форума.
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