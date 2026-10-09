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Воронежские новости

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Воронежец вернул деньги за билеты на концерт рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Воронежец вернул деньги за билеты на концерт рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Воронежцу вернули 132 тыс. рублей за билеты, купленные на концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя истца.

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