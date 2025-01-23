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«Будет только хуже»: Трамп пригрозил России новыми санкциями в случае продолжения СВО

«Будет только хуже»: Трамп пригрозил России новыми санкциями в случае продолжения СВО

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине ещё до вступления в должность президента.

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Комментарии
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Галина Чужая
А мы другого и не ожидали.  Ведь именно с Трампа начались  санкции. Так чего же ещё можно ожидать от такого человека - только ещё больших гадостей, чтобы он смог снова сделать  Америку великой.
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21 час.
лина любимцева
Трамп врет, как дышит...Болтает одно,делает прямо противоположное... А ведет себя как ТОРГОВЕЦ ПРОКИСШИМИ  ПОМИДОРАМИ!!
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18 час.
лл
лина любимцева
А Америка только гадостями и &quot;велика&quot;!
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18 час.

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