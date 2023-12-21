Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ травомцентра в Донецке

Опубликованы кадры последствий обстрела украинскими боевиками травмотологического центра в Донецке. На кадрах можно заметить выбитые стекла травмоцентра, а также поврежденные вблизи машины: патрульный автомобиль ДПС и гражданская машина.
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