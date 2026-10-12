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Уходя, мэр Екатеринбурга обратился к Куйвашеву. Видео

Алексей Орлов, чью досрочную отставку с поста мэра сегодня утвердили депутаты гордумы Екатеринбурга, поблагодарил за работу не только губернатора Дениса Паслера, но и его предшественника Евгения Куйвашева.

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