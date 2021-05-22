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Овечкин силовым приёмом снёс шлем соперника в матче с «Бостоном»

Овечкин силовым приёмом снёс шлем соперника в матче с «Бостоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл жёсткий силовой приём против форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

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