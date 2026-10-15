Рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности («прокси» ВРП) в Татарстане за семь месяцев 2026 года составил 6%, оставшись на уровне первого полугодия.
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