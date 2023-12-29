Пробуждение по будильнику увеличивает риск развития инсульта и инфаркта Учёные из Университета Вирджинии пришли к выводу о том, что пробуждение по будильнику значительно увеличивает риск инсульта, инфаркта, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний.