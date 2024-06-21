В Госдуме допустили, что к вспышке ботулизма в России может быть причастна Украина

Депутат Госдумы Евгений Федоров оценил возможную причастность Украины к вспышке ботулизма в России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Федоров отметил, что в числе военных методов, которые использует Киев, вполне могли быть отправление воды и пищи.