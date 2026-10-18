Московское «Динамо» одержало важную победу над ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Столичное дерби завершилось со счётом 3:1 в пользу бело-голубых, которые благодаря этому результату вышли на первое место в турнирной таблице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Франция созвала С...
- Климов: встреча л...
- Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым