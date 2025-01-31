Неизвестный изрезал ножом жительницу Стерлитамака за отказ познакомиться

В Стерлитамаке мужчина изрезал прохожую ножом после отказа познакомиться, сообщает РЕН ТВ. По данным источника, инцидент произошел утром 24 января, когда местная жительница шла на работу в троллейбусное депо.
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