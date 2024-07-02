БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Vlad
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«Глобальное ухо»: сеть обнаружения средств воздушного нападения противника

«Глобальное ухо»: сеть обнаружения средств воздушного нападения противника

Последние события вновь остро поднимают вопрос повышения защищённости объектов, расположенных в глубине территории Российской Федерации, от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе большой дальности.

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