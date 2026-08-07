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Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»

По информации испанского журналиста Чемы де Лукаса, защитник Кинан Эванс подпишет с « Жальгирисом » контракт по схеме «1+1», а следующий сезон проведет в аренде в «Лондон Лайонс».

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