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В Мурманске полицейские и представитель Общественного совета приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В Мурманске полицейские и представитель Общественного совета приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В Центре социальной помощи семье и детям города Мурманска начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по г.

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