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Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»

Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»

Для отражения воздушного нападения на территории Западного военного округа в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» на боевое дежурство по ПВО заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе.

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