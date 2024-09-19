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Военное обозрение

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ХАМАС приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН, обязывающую Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий

ХАМАС приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН, обязывающую Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий

Среди тех, кто проголосовал против резолюции ГА ООН, и Соединенные Штаты, которые, к слову, вроде как очень активно ратуют за прекращение огня в секторе Газа.

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Комментарии
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Мурзик
Евреи сразу подчинились и закопали топор, на территории Газы, что б ближе было.
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17 час.

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