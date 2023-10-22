В Британии предсказали Украине тяжелую зиму

Российские удары по критической инфраструктуре представляют большую угрозу для Украины. Об этом заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг, передает РИА Новости.
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