Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова. В первую очередь речь идёт о первом эшелоне.
КОМАНДИРЫ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ГОТОВЫ СКАЗАТЬ ПРАВДУ: ГЕНЕРАЛ ИВАН ПОПОВ ВЫСТАВИЛ НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Комментарии
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Горыныч
Это называется очень просто - коррупция и страх следователей оказаться на месте генерала. Сыворотку правды и допрос с пристрастием этих "следователей". Нужно посадить "мохнатую лапу". А лучше повесить, по закону военного времени.
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8 час.
АБ
Александр Балушкин
Главное бабки перевешивают все жаль, что таким командира все до лампочки поднямтся тяжело, а подпрыгнешь обозжет.
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7 час.
Лидия Фролова
да уж.. а ВВП не видть...может хорошо гшоворит
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6 час.
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