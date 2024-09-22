БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 331 подписчик

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КОМАНДИРЫ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ГОТОВЫ СКАЗАТЬ ПРАВДУ: ГЕНЕРАЛ ИВАН ПОПОВ ВЫСТАВИЛ НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

КОМАНДИРЫ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ГОТОВЫ СКАЗАТЬ ПРАВДУ: ГЕНЕРАЛ ИВАН ПОПОВ ВЫСТАВИЛ НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова. В первую очередь речь идёт о первом эшелоне.

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Комментарии
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Горыныч
Это называется очень просто - коррупция и страх следователей оказаться на месте генерала. Сыворотку правды и допрос с пристрастием этих &quot;следователей&quot;. Нужно посадить &quot;мохнатую лапу&quot;. А лучше повесить, по закону военного времени.
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8 час.
АБ
Александр Балушкин
Главное бабки перевешивают все жаль, что таким командира все до лампочки поднямтся тяжело, а подпрыгнешь обозжет.
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7 час.
Лидия Фролова
да уж.. а ВВП не видть...может хорошо гшоворит
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6 час.

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