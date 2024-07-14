Московские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии

Московские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по биологии. Это стало возможным благодаря усилиям Всеволода Масленникова и Виталия Гагарочкина из школы Центра педагогического мастерства, которым удалось занять первое место.
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