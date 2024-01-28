Bloomberg: ЕС меняет зависимость от газа из РФ на зависимость от США

globallookpress.com/Patrick Pleul/dpa Зависимая от газа Европа "меняет один энергетический риск на другой", заменяя поставки природного газа из России поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США, считает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии