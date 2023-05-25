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Бенн дисквалифицирован на 2 матча плей-офф за удар Стоуна клюшкой в область головы и шеи

Джейми Бенн наказан по итогам матча с «Вегасом» (0:4, 0-3) в финальной серии Запада. Капитан «Далласа» дисквалифицирован на две игры Кубка Стэнли за удар клюшкой капитану «Голден Найтс» Марку Стоуну в область головы и шеи.

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