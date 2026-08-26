ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и вооружения ВСУ

Минобороны отчиталось о масштабных ударах по тылу ВСУ. Склады боеприпасов, цеха по сборке беспилотников, пункты дислокации наемников и объекты энергетики — все это за сутки оказалось в зоне поражения российских войск.
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