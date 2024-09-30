Танкисты ударили по местам сосредоточения боевиков ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru Поражена пехота и техника неприятеля. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Север» поразили места скопления боевой техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
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