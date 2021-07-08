Лавров прокомментировал вопрос о вводе российских войск в Афганистан

Страна и людиПолитикаЛавров прокомментировал вопрос о вводе российских войск в АфганистанГлава МИД РФ Сергей Лавров считает, что вывод войск США из Афганистана — это признание Вашингтона в «провале миссии».Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИЗРАЭЛЬХЭНДССША не хотят совершать ошибки СССР. в смысле строительства папуасам ГЭСов и тпИИЗРАЭЛЬХЭНДСВ Сирии хоть за нефть сражаются ,а в ДРА?эт не с бандеровцамиЯков1 Блюмкин"Пиндосы!" "Пиндосы!" "Наркоторговцы!" Они взяли и вывели войска.Борис ВиленскийТолько бледнолицый брат дважды наступает на грабли...Комментировать
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