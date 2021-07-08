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Лавров прокомментировал вопрос о вводе российских войск в Афганистан

Лавров прокомментировал вопрос о вводе российских войск в Афганистан

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что вывод войск США из Афганистана — это признание Вашингтона в «провале миссии».

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
США не хотят совершать ошибки СССР. в смысле строительства папуасам ГЭСов и тп
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
В Сирии хоть за нефть сражаются ,а в ДРА?эт не с бандеровцами
Яков1 Блюмкин
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Борис Виленский
Только бледнолицый брат дважды наступает на грабли...

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