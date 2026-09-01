Мишустин оценил подготовку школьников образовательного комплекса "Орбита"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили образовательный комплекс «Орбита» в Домодедове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Министр Калашник:...
- NYT: Украину може...
- Взрывы прозвучали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым