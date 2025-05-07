Пакистан проинформировал Гутерреша об агрессии Индии

Пакистан проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша о "вопиющей" агрессии со стороны Индии и уведомил Совет Безопасности, что оставляет за собой право ответить на атаки, сообщили в постпредстве Пакистана при ООН.