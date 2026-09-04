Вредит другим и жертвой себя выставляет

16-летний блогер ради просмотров устраивал опасные трюки на велосипеде, подрезая прохожих. Из-за одной такой провокации отец резко дёрнул коляску, и его маленькая дочь выпала, получив травмы лица.
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