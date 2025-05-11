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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова о шоу «Ассоль»: «Совсем скоро мы объявим новую участницу, звезду фигурного катания. И это будет для многих неожиданностью»

Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в конце июня в Санкт-Петербурге. В апреле проводился кастинг для фигуристов в шоу.

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