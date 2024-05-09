Зуб за зуб, бокал за бокал

Все в мире имеет свои последствия. Слова, поступки, призывы и даже лозунги — и если вы громогласно объявляете, что введете войска и победите Путина на поле боя, то не стоит удивляться начавшимся сегодня в Южном военном округе нашей с вами Федерации учениям по ускоренному уконтрапупу супостата с помощью «нестратегического ядерного оружия».