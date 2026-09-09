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Аргументы и Факты

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Профессор Коновалов объяснил, зачем египтяне клали лук в гробницы

Профессор Коновалов объяснил, зачем египтяне клали лук в гробницы

Древние египтяне использовали луковицы при оформлении гробниц фараонов, поскольку связывали их с бесконечностью, рассказал в программе «Жить здорово!» хирург-офтальмолог, профессор Михаил Коновалов.

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