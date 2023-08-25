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Куат Хамитов: «Я не могу жениться уже 10 лет, потому что девушки испорчены. Зачем мне нужна жена, если она не девственница?»

Известный казахстанский боец MMA Куат Хамитов во время прямого эфира на своем аккаунте в TikTok заявил, что не может найти достойную девушку для брака.

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