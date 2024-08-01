Уголовное дело против воронежского подполковника ушло в суд

Ранее он занимал пост главы управления миграции. Рассмотрением дела занимаются в Советском райсуде.Уголовное дело в отношении экс-главы управления миграции Сергея Червонцева поступило в Советский райсуд, следует из открытых источников.
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