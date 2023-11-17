Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о превосходстве армии РФ над ВСУ

Россия сегодня намного сильнее, чем два года назад. А страны Запада во главе с США вооружили Украину и пообещали быть с нею до конца, но это не сработало, и Россия просто «раздавила» Вооруженные силы Украины, заявил 17 ноября бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.