Россия сегодня намного сильнее, чем два года назад. А страны Запада во главе с США вооружили Украину и пообещали быть с нею до конца, но это не сработало, и Россия просто «раздавила» Вооруженные силы Украины, заявил 17 ноября бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
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