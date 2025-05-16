15 самых смешных и душевных советских обложек «Мурзилки» за всю историю журнала

Посмеется даже взрослый, не только карапуз! фото: сайт Национальной детской электронной библиотекиСегодня у некогда всесоюзно любимого детского журнала «Мурзилка» (сперва для самых маленьких малышей, от четырех до семи, потом — для младших школьников) — день рождения: 101 годик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии