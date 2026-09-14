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Гатиятулин о новой арене «Торпедо»: «И Казань мечтает иметь современную арену, но здесь есть много вопросов»

Гатиятулин о новой арене «Торпедо»: «И Казань мечтает иметь современную арену, но здесь есть много вопросов»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после выездного матча чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3) высказался о проведении игры на новой арене в Нижнем Новгороде, рассчитанной на 12 тысяч зрителей.

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