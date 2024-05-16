Где россиян поджидают змеи и что делать в случае нападения Елена ГалицкаяС наступлением теплого сезона многие жители Москвы и Подмосковья стремятся выезжать на природу, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки.
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