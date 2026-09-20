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ТАСС

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Таубер: препятствование Молдавии выборам в ГД ведет к разрыву отношений с РФ

Таубер: препятствование Молдавии выборам в ГД ведет к разрыву отношений с РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Препятствование молдавских властей в открытии на территории республики участков для голосования на выборах в Госдуму - откровенный плевок в адрес граждан РФ и шаг к полному разрыву отношений между Молдавией и Россией.

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