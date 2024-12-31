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  • Вовладар Даров
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В Новосибирской области у 1,3 млн человек имеются проблемы с лишним весом

В Новосибирской области у 1,3 млн человек имеются проблемы с лишним весом

На уровне СФО показатели за прошлый год увеличились почти на 2%.В Новосибирской области в 2023 году с проблемой лишнего веса столкнулось 1,36 миллиона человек, что составляет 62,7% от общего числа жителей старше 19 лет.

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