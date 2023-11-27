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Порядка 50 пассажирских поездов задержались из-за урагана на Кубани

Порядка 50 пассажирских поездов задержались из-за урагана на Кубани

Порядка 50 пассажирских поездов идут с задержкой в пути из-за непогоды на Черноморском побережье. Вода подмыла пути на одном участке, еще на двух дорога перекрыта упавшими деревьями, рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

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