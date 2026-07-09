«Межведомственное пространство»: почему стала возможной топливная блокада Крыма

Скорее всего, российское общество так и не узнает имен чиновников, проворонивших топливную блокаду Крыма, что уже привела к убыткам населения, столкнувшегося с колоссальным ростом цен на бензин и продукты.
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