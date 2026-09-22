На юге Москвы улицу соединили с крупной автотрассой — Собянин

Улица Академика Черенкова в Троицке продлена до Калужского шоссе. На новом участке сделали четыре полосы движения, чтобы запустить здесь маршруты автобусов.
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