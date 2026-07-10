ЦБ ввел в обращение модернизированную сторублевую банкноту

Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей образца 2026 года. Новая купюра, как и ее предшественница, посвящена Центральному федеральному округу, однако получила ряд изменений в дизайне оборотной стороны.
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