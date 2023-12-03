Астраханцам передали останки героя, погибшего в Великой Отечественной войне

Сегодня в России отмечается памятная дата – День неизвестного солдата. В Москве на федеральном военном мемориальном кладбище (Пантеон защитников Отечества) состоялась торжественная передача останков бойцов, поднятых поисковиками, для захоронения на малой родине.
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