Сибирские ученые выявили изменения в климате

Новосибирские ученые зафиксировали изменения в климате и в развитии многолетних растений. Они установили, что весна стала наступать раньше, а вместе с ней преждевременно стали цвести многолетние растения.
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