Создателю проекта Храма Христа Спасителя посвятили спектакль

Премьерный показ спектакля «Легенда о Витберге» об обвиненном в растрате и сосланном в Вятку авторе проекта Храма Христа Спасителя в Москве Александре Витберге состоялся в «Театре на Спасской» в Кирове в год 650-летия областного центра, сообщила режиссер спектакля Наталия Красильникова.
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