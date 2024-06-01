Создателю проекта Храма Христа Спасителя посвятили спектакль

Премьерный показ спектакля «Легенда о Витберге» об обвиненном в растрате и сосланном в Вятку авторе проекта Храма Христа Спасителя в Москве Александре Витберге состоялся в «Театре на Спасской» в Кирове в год 650-летия областного центра, сообщила режиссер спектакля Наталия Красильникова.