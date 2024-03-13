Вот так обычно и бывает: сначала плюёшь в колодец, а потом начинаешь молить о спасении. А, кстати, очень хорошо, что Толя, так восхищавшийся просветлённой Европой, так веривший в её абсолютное нравственное превосходство над всем постсоветским пространством, теперь лично убедился, что она ничуть не лучше укрорейха и это очень логично, это ведь Европа кузница рейхов.
Шарий отбивает в эфир "SOS"
Комментарии
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Николай Гончаров
И на хрена шарий этот нам нужен, этот флюгер жовто-блакитный...
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22 час.
Александр Почекунин
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20 час.
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