Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...
  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...
  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...

Самсонов отразил 27 бросков «Тампы» из 31 в 4-м матче серии. Победа – 3-я подряд в этом плей-офф

«Торонто» обыграл «Лайтнинг» (5:4 ОТ) и увеличил преимущество в первом раунде Кубка Стэнли (3-1).  Всего в серии российский вратарь пропустил 15 шайб, отразив в общей сложности 106 бросков из 121 (87,6% сэйвов).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх