Самсонов отразил 27 бросков «Тампы» из 31 в 4-м матче серии. Победа – 3-я подряд в этом плей-офф

«Торонто» обыграл «Лайтнинг» (5:4 ОТ) и увеличил преимущество в первом раунде Кубка Стэнли (3-1). Всего в серии российский вратарь пропустил 15 шайб, отразив в общей сложности 106 бросков из 121 (87,6% сэйвов).
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