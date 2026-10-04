Театр Маяковского попал в Книгу рекордов России за спектакль на борту пассажирского самолета

Московский академический театр имени Владимира Маяковского совместно с авиакомпанией «Россия» и добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» попали в Книгу рекордов России за спектакль Дмитрия Крестьянкина «Поиск продолжается», сыгранный на борту пассажирского лайнера, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
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