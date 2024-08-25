Завкафедры липецкого вуза забили пистолетами киллеры

Вышедшие на свободу киллеры забили пистолетами до комы завкафедры ЛГТУ в кафе Липецка. По данным источника, нападение произошло в ресторане O, Bistro!Вышедшие на свободу киллеры забили пистолетами до комы завкафедры ЛГТУ в кафе Липецка, пишет «Площадь».