Завкафедры липецкого вуза забили пистолетами киллеры

Вышедшие на свободу киллеры забили пистолетами до комы завкафедры ЛГТУ в кафе Липецка. По данным источника, нападение произошло в ресторане O, Bistro!Вышедшие на свободу киллеры забили пистолетами до комы завкафедры ЛГТУ в кафе Липецка, пишет «Площадь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)