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Новости Липецка

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Завкафедры липецкого вуза забили пистолетами киллеры

Завкафедры липецкого вуза забили пистолетами киллеры

Вышедшие на свободу киллеры забили пистолетами до комы завкафедры ЛГТУ в кафе Липецка. По данным источника, нападение произошло в ресторане O, Bistro!Вышедшие на свободу киллеры забили пистолетами до комы завкафедры ЛГТУ в кафе Липецка, пишет «Площадь».

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