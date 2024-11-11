Апокалипсис в Одессе и его всадники

Павел Бадаев 10 ноября 2024 г., 21:24 Посмотрите на фото — на нем премьер-министр Украины Шмыгаль шарится по Одессе.
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